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Российский союз кожевников и обувщиков проведет общий съезд

16.05.2017  07:12

В Подмосковье, в оздоровительном комплексе «Бор», пройдет очередной съезд членов Российского союза кожевников и обувщиков, говорится в сообщении отраслевой организации.

Съезд состоится 18 мая, в нем примут участие руководители министерства промышленности и торговли, Торгово-промышленной палаты, министерства сельского хозяйства, ФТС, ФНС, ЕАЭС и других организаций и ведомств.

На заседании планируется обсудить итоги работы РСКО за 2016-2017 гг., а также состояние и перспективы развития кожевенно-обувной отрасли и другие вопросы.

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