Правительство
Российской Федерации приняло ряд постановлений, направленных на поддержку
отечественной легкой промышленности.
Согласно информации, опубликованной на сайте кабмина, постановления
касаются развития финансирования сектора и предоставление субсидий компаниям
легкой промышленности.
В числе опубликованных
документов:
- Постановление № 508
от 28 апреля 2017 г. »О внесении изменений в правила предоставления
субсидий из федерального бюджета на финансирование расходов лизинговых
организаций на обеспечение легкой промышленности оборудованием на основе
финансового лизинга».
- Постановление № 507
от 28 апреля 2017 г. «О некоторых вопросах предоставления в 2017 году
субсидий из федерального бюджета организациям легкой промышленности для
возмещения части затрат, понесенных в 2015 - 2017 годах на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)», а также в международных финансовых организациях,
созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует
российская федерация, на пополнение оборотных средств и (или) на
финансирование текущей производственной деятельности».
- Постановление № 526
от 4 мая 2017 г. «О внесении изменений в постановление правительства
Российской Федерации от 27 августа 2016 г. № 857 «О вопросах
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на
компенсацию потерь в доходах, возникших в результате производства
камвольных тканей, предназначенных для изготовления одежды обучающихся
(школьной формы) в начальных классах».