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Российское правительство опубликовало ряд постановлений по поддержке отечественного легпрома

25.05.2017  06:55

Правительство Российской Федерации приняло ряд постановлений, направленных на поддержку отечественной легкой промышленности.

Согласно информации, опубликованной на сайте кабмина, постановления касаются развития финансирования сектора и предоставление субсидий компаниям легкой промышленности.

В числе опубликованных документов:

  • Постановление № 508 от 28 апреля 2017 г. »О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета на финансирование расходов лизинговых организаций на обеспечение легкой промышленности оборудованием на основе финансового лизинга».
  • Постановление № 507 от 28 апреля 2017 г. «О некоторых вопросах предоставления в 2017 году субсидий из федерального бюджета организациям легкой промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 2015 - 2017 годах на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует российская федерация, на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности».
  • Постановление № 526 от 4 мая 2017 г. «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. № 857 «О вопросах предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате производства камвольных тканей, предназначенных для изготовления одежды обучающихся (школьной формы) в начальных классах».
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