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Российскую одежду под маркой «Сделано в России» прорекламируют в ряде мировых СМИ

22.02.2017  07:07

Реклама российских товаров под маркой «Сделано в России», в том числе одежду и косметику, будут рекламировать в ряде мировых СМИ – этим займется Российский экспортный центр.

Как пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники, на рекламу отечественных товаров за границей в этом году могут выделить 370 млн рублей. Товары будут рекламировать на Euronews и других каналах, вещающих в Азии и Латинской Америке уже этой весной.

Минпромторг уже разработал проект постановления правительства о выделении субсидии РЭЦ на продвижение отечественных товаров с маркировкой «Сделано в России». Речь идет о выделении средств как на рекламное и информационное сопровождение поступающей на экспорт продукции, так и на другие инструменты повышения узнаваемости российской продукции за рубежом.

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