19.05.2017 07:04

Росстандарт, который находится в ведении Минпромторга, анонсировал прием заявок от производителей продукции на участие в госпроекте по подтверждению соответствия продукции требованиям ГОСТов.

Как говорится в сообщении Минпромторга, в дальнейшем лишь прошедшие испытания компании получат право маркировать продукцию знаком национальной системы стандартизации (НСС). Также они будут внесены в специальный реестр на сайте Росстандарта. Это делается с целью обеспечить уверенность участников рынка в подтвержденном качестве продукции с указанием ГОСТа. Среди ключевых принципов системы - добровольность участия в сертификации, прозрачность процедур и подтверждение достоверности проведенных испытаний на заявленное качество, объяснил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Между тем, по всей стране стартуют проверки товаров, отмеченных знаком ГОСТ. Ревизия продукции будет проводиться на всех стадиях обращения на рынке. В случае выявления недостоверного маркирования ГОСТом производитель будет привлечен к ответственности, согласно законодательству о защите интеллектуальной собственности, которым предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность в случае неоднократных нарушений.