11.04.2017 07:14

Росстандарт принял национальный стандарт размеров обуви. Он называется «Обувь. Определение размера. Перевод систем определения размера». Определяющий ГОСТ Р 57425-2017 (ISO/ TS 19407:2015).

Стандарт адаптирован к международному формату ISО/TS 19407:2015, отмечают в Союзлегпроме. Он разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации (АО «ВНИИС») и подготовлен к утверждению техническим комитетом по стандартизации 412 «Продукция текстильной и легкой промышленности».

Целью разработки стандарта является перевод размеров обуви в основных системах. Для этого в стандарте приведены таблицы переводов размеров обуви, основанные на измерении длины стопы, которая является основой для системы маркирования размера обуви.

Например, интервалы между смежными размерами, использующиеся в системе «Мондопойнт», составляют 5 мм или 7,5 мм. Для сравнения, в европейской системе (EUR) интервал между смежными размерами – 6,67 мм. В системах Великобритании и США интервал между смежными размерами составляет 8,47 мм.

Новый российский стандарт включает таблицы, которые переводят размеры различных видов обуви (специальной, обуви для взрослых и детей) в вышеперечисленных системах.

Разработчики уверены, что новый стандарт будет иметь большое практическое применение, как для продавцов, так и для потребителей, которые используя эти таблицы, смогут предлагать и приобретать обувь соответствующего размера при разнообразии маркировки.