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Росстат: Потребительские цены на одежду и белье в сентябре выросли на 4% к уровню сентября 2016 г.
14.10.2017 11:08
Индекс потребительских цен в Российской Федерации на одежду и белье в сентябре 2017 года вырос на 4% по отношению к уровню сентября 2016 года. Об этом говорится в сообщении Росстата.
Индекс потребительских цен на обувь вырос на 5,1% к уровню октября прошлого года, трикотажные изделия — на 4,4%. Цены на ткани увеличились на 4,7%.
По сравнению с уровнем августа 2017 года индексы потребительских цен на одежду и белье выросли на 0,4%, обувь — 0,8%, трикотажные изделия — 0,6%, ткани — 0,2%.
Таблица 1. Индексы потребительских цен на одежду, обувь, в процентах. Источник: Росстат.
Рисунок 1. Индексы потребительских цен на одежду и белье, ткани, трикотажные изделия и обувь (изменение к аналогичному месяцу предыдущего года). Источники: Росстат.
Рисунок 2. Индексы потребительских цен на одежду и белье, ткани, трикотажные изделия и обувь (январь 2009 года = 100). Источники: Росстат.
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