14.10.2017 11:08

Индекс потребительских цен в Российской Федерации на одежду и белье в сентябре 2017 года вырос на 4% по отношению к уровню сентября 2016 года. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Индекс потребительских цен на обувь вырос на 5,1% к уровню октября прошлого года, трикотажные изделия — на 4,4%. Цены на ткани увеличились на 4,7%.

По сравнению с уровнем августа 2017 года индексы потребительских цен на одежду и белье выросли на 0,4%, обувь — 0,8%, трикотажные изделия — 0,6%, ткани — 0,2%.

Сентябрь 2017г. к Январь-сентябрь 2017г. к январю-сентябрю 2016г. Справочно сентябрь 2016г. к январь-сентябрь 2016г. к январю-сентябрю 2015г. августу 2017г. декабрю 2016г. сентябрю 2016г. августу 2016г. декабрю 2015г. сентябрю 2015г. Одежда и белье 100,4 102,0 104,0 105,3 101,0 105,2 108,6 109,9 Обувь 100,8 102,7 105,1 106,7 101,4 106,5 110,6 111,9 Трикотажные изделия 100,6 102,1 104,4 105,6 101,0 105,1 108,6 109,9 Ткани 100,2 103,0 104,7 105,7 100,5 105,9 108,7 111,4

Таблица 1. Индексы потребительских цен на одежду, обувь, в процентах. Источник: Росстат.

Рисунок 1. Индексы потребительских цен на одежду и белье, ткани, трикотажные изделия и обувь (изменение к аналогичному месяцу предыдущего года). Источники: Росстат.





Рисунок 2. Индексы потребительских цен на одежду и белье, ткани, трикотажные изделия и обувь (январь 2009 года = 100). Источники: Росстат.