|
|
Росстат: Производство текстильных изделий в России в августе снизилось на 7% к августу прошлого года
06.10.2017 22:20
Производство текстильных изделий в России в августе 2017 года снизилось на 7% по отношению к уровню августа 2016 года. По отношению к июлю 2017 года производство выросло на 4,3%. Об этом говорится в сообщении Росстата.
Производство кожи и изделий из кожи (включая кожаную обувь) в августе 2017 года выросло на 7,6% по отношению к показателю августа прошлого года. По отношению к уровню июля 2017 года показатель вырос на 14,5%.
Таблица 1.Изменение производства текстильных изделий и производства изделий из кожи (включая кожаную обувь) в России. Источники: Росстат, ИА «РИА МОДА».
Рисунок 1. Индекс выпуска текстильных изделий в России. Базовый месяц (значение 100) - январь 2005 года. Источники: Росстат, ИА «РИА МОДА».
Рисунок 2. Индекс выпуска изделий из кожи (включая кожаную обувь) в России. Базовый месяц (значение 100) - январь 2005 года. Источники: Росстат, ИА «РИА МОДА».
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте