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Росстат: Производство текстильных изделий в России в августе снизилось на 7% к августу прошлого года

06.10.2017  22:20

Производство текстильных изделий в России в августе 2017 года снизилось на 7% по отношению к уровню августа 2016 года. По отношению к июлю 2017 года производство выросло на 4,3%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Производство кожи и изделий из кожи (включая кожаную обувь) в августе 2017 года выросло на 7,6% по отношению к показателю августа прошлого года. По отношению к уровню июля 2017 года показатель вырос на 14,5%.

Август 2017г. к

Справочно

июлю 2017г.

августу 2016г.

август 2016г. к

июлю 2016г.

августу 2015г.

Производство текстильных изделий

4,3%

-7,0%

5,3%

3,6%

Производство кожи и изделий из кожи

14,5%

7,6%

17,2%

10,7%

Таблица 1.Изменение производства текстильных изделий и производства изделий из кожи (включая кожаную обувь) в России. Источники: Росстат, ИА «РИА МОДА».

Индекс выпуска текстильных изделий в России. Базовый месяц (значение 100) - январь 2005 года.

Рисунок 1. Индекс выпуска текстильных изделий в России. Базовый месяц (значение 100) - январь 2005 года. Источники: Росстат, ИА «РИА МОДА».

Индекс выпуска изделий из кожи (включая кожаную обувь) в России. Базовый месяц (значение 100) - январь 2005 года.

Рисунок 2. Индекс выпуска изделий из кожи (включая кожаную обувь) в России. Базовый месяц (значение 100) - январь 2005 года. Источники: Росстат, ИА «РИА МОДА».

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