06.10.2017 22:20

Производство текстильных изделий в России в августе 2017 года снизилось на 7% по отношению к уровню августа 2016 года. По отношению к июлю 2017 года производство выросло на 4,3%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Производство кожи и изделий из кожи (включая кожаную обувь) в августе 2017 года выросло на 7,6% по отношению к показателю августа прошлого года. По отношению к уровню июля 2017 года показатель вырос на 14,5%.

Август 2017г. к Справочно июлю 2017г. августу 2016г. август 2016г. к июлю 2016г. августу 2015г. Производство текстильных изделий 4,3% -7,0% 5,3% 3,6% Производство кожи и изделий из кожи 14,5% 7,6% 17,2% 10,7%

Таблица 1.Изменение производства текстильных изделий и производства изделий из кожи (включая кожаную обувь) в России. Источники: Росстат, ИА «РИА МОДА».

Рисунок 1. Индекс выпуска текстильных изделий в России. Базовый месяц (значение 100) - январь 2005 года. Источники: Росстат, ИА «РИА МОДА».

Рисунок 2. Индекс выпуска изделий из кожи (включая кожаную обувь) в России. Базовый месяц (значение 100) - январь 2005 года. Источники: Росстат, ИА «РИА МОДА».