21.03.2017 07:06

Российский розничный рынок обуви после двух лет падения вырасти на 5-10% в рублях и долларах, ожидают в Союзлегпроме. Впрочем, даже при оптимистическом сценарии рынок в 2017 году вернется к объемам 2005 года в долларах. Тогда его объем был равен 10,9 млрд долларов.

Как сообщает отраслевая организация со ссылкой на данные экспертов, поддержку сегменту может оказать накопленный эффект отложенного спроса. При этом наиболее чувствительна к кризису оказалась продукция среднего ценового сегмента, которая из-за роста валют подорожала на 30-35% и в восприятии покупателей перетекла в категорию премиальной.

В 2016 году обувной рынок сократился на 6%, до 649 млрд рублей, а в долларах сократился на 1% и составил 10 млрд долларов. «В 2015-2016 годах средний уровень потребления обуви на рынке РФ был сопоставим с уровнем физического износа, а именно 2,5 пары в год на человека, – заявила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. – Это крайне низкий показатель, и в ближайшее время, если не случится неожиданного витка кризиса, продажи обуви будут однозначно возрастать, во многом за счет эффекта отложенного спроса».

И обувные ретейлеры, и потребители уже адаптировались к новым реалиям. Так, продавцы обуви значительно сократили ассортимент модной обуви в пользу недорогих повседневных, функциональных моделей. Это сыграло на руку отечественным производителям, у которых лучше получается производить повседневную обувь, чем модельную.