27.02.2017 07:50

«Обувь России» опубликовала статистику по продажам верхней одежды в магазинах сети по итогам прошедшего года. Согласно данным группы, продажи верхней одежды выросли в 1,4 раза, или на 42% в годовом сопоставлении — до 940 млн рублей.

За минувший год компания реализовала 137 тысяч изделий — на 38% больше, чем в 2015 году. Сейчас доля верхней одежды в выручке компании составляет 10%.

Как заявила руководитель направления верхней одежды и аксессуаров ГК «Обувь России» Надежда Коваль, в компании в последние несколько лет отмечают постоянный рост спроса на товары данной группы. На сегодняшний день «Обувь России» в три раза расширила ассортимент, сейчас он насчитывает более 1300 товарных позиций. «Весной 2016 г. мы запустили в продажу новые линейки — демисезонные пальто разных фасонов и расцветок и детскую верхнюю одежду, представленную в сети Rossita. В сезоне «Осень-зима 2016/17» самым востребованным товаром стали женские пуховики. В дальнейшем мы планируем увеличивать долю верхней одежды в общем товарообороте компании», – отметила Надежда Коваль.

«Обувь России» вышла на рынок верхней одежды с брендом Snow Guard в июле 2014 года. Сначала в магазинах компании был представлен только зимний ассортимент, в 2015 году в продаже появилась демисезонная коллекция. Бренд Snow Guard развивается в формате shop-in-shop в обувных сетях Westfalika, Rossita, «Пешеход» и Emilia Estra, которые входят в ГК «Обувь России».