21.12.2016 07:08

По итогам деятельности текстильной и швейной отраслей российской экономики за 11 месяцев 2016 года, согласно данным Росстата, рост выпуска тканей составил 19,7% в годовом сопоставлении, до 4,9 млрд кв. метров.

Также за январь-ноябрь текущего года производство ниток увеличилось на 17,4% — до117 млн катушек, выпуск трикотажных чулочно-носочных изделий вырос на 4,1% — до196 млн пар.

На 1,8% выросло производство трикотажных изделий (до 106 млн штук), пальто — на 7,6% (1 млн штук), курток женских — на 76,9% (310 тыс. шт.), на 37,4% — спецодежды (156 млн штук).

Кроме того, на 12% вырос выпуск хромовых кожтоваров (1,9 млрд кв. дм), на 0,9% — костюмов женских (370 тыс. штук), на 24,4% — брюк женских (4,9 млн штук), хромовых кожтоваров — на 12,9% (1,7 млрд кв. дм), кожаной обуви — на 5,1% (88,6 млн пар), химических волокон и нитей — 10,9% (158 тыс. тонн).

Одновременно упало производство: постельного белья — на 3,3% (до 53,1 млн штук), ковров и ковровых изделий — на 4% (20,4 млн кв. м), мужских костюмов — на 8,8% (3,7 млн штук), чемоданов и сумок — на 1,8% (16,8 млн штук).