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Рост выпуска товаров легкой промышленности в Казахстане составил 17%

05.05.2017  21:35

За первые три месяца 2017 года в Казахстане произвели на 17% больше продукции легкой промышленности, чем в январе-марте прошлого года, пишет Finprom.

Производители товаров легкой промышленности в Казахстане укрепляют позиции. В январе-марте текущего года они выпустили на 17% продукции больше, чем за аналогичный период 2016 года.

При этом текстильных изделий произведено на 28,4% больше, кожевенных товаров - на 18,1%, одежды - на 2,7%. Увеличилось и само количество предприятий, задействованных в сфере легкой промышленности – на 10% до 54 компаний.

В Казахстане есть спрос на готовую одежду местного производства. В настоящий момент большую часть товаров этой категории составляет импорт. За 2016 год число казахстанских предприятий, выпускающих одежду, выросло на 28% и составило 32 организации. 

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