16.03.2017 07:09

ГК «Обувь России» опубликовала финансовые результаты 2016 года по РСБУ. Как говорится в сообщении ритейлера, по итогам прошлого года его выручка выросла на 11%, до 10 млрд рублей.

По информации группы, в отчетный период ее чистая прибыль составила 1,3 млрд руб., прирост по отношению к 2015 году — 0,3%, EBITDA увеличилась на 7% и составила 2,4 млрд руб. Сопоставимые продажи (like-for-like) группы увеличились на 9,4%, тогда как рост розничных продаж в парах составил 10%.

Как объяснили в компании, рост основных финансовых показателей стал возможен благодаря адаптации коллекций к изменившимся потребительским предпочтениям: увеличение доли классической обуви ходовых цветов, уменьшение числа дорогих дизайнерских моделей. С учетом роста популярности стиля casual, «Обувь России» начала расширять ассортимент такой обуви, в том числе и собственного производства, под брендами S-TEP и all.go. В 2016 году компания вывела на рынок новую торговую марку Medelista — это обувь из высококачественных искусственных материалов, более доступная по цене.

В 2016 году компания сделала ряд важных шагов для развития производства: летом были увеличены мощности раскройно-швейного цеха за счет приобретения семи швейных роботов Orisol; начала работать линия по производству специальной обуви; осенью «Обувь России» расширила производственные площади в 1,5 раза; зимой открыла совместный учебный центр с компанией Orisol.

Если в 2015 году обувной рынок достаточно серьезно просел в натурально выражении (на 18-20%), то в 2016 году падения не наблюдалось, ситуация на рынке стабилизировалась. По прогнозам Discovery Research Group, в 2017 году ожидается небольшой рост: 6-7% в натуральном выражении и 10-11% — в денежном. «Обувь России» в 2017 году будет дальше совершенствовать ассортимент, развивать интернет- и мобильные продажи, финансовые сервисы, наращивать объемы производства.