28.02.2017 07:04

Ростовские предприятия надеются заключить в Сочи на площадке Российского инвестиционного форума новые соглашения по производственным проектам в легпроме, сообщает Агентство инвестиционного развития Ростовской области.

Делегацию на форуме возглавит губернатор региона Василий Голубев. Помимо подписания соглашений, в программе – переговоры с российским и зарубежным бизнесом о возможностях привлечения новых инвестиций в донскую экономику.

В Агентстве инвестиционного развития Ростовской области подчеркнули, что надеются на новые соглашения, акцент по которым будет сделан на производственных проектах в различных отраслях – от металлургии до легпрома.

«У соглашений с инвесторами, которые донской регион намерен привезти с нынешнего Российского инвестиционного форума, есть одна очень важная особенность: более 60% этих соглашений связано с реализацией производственных проектов, - говорит генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков. – Мы позиционируем и продвигаем Ростовскую область как индустриальное сердце России и это не только образ, который хорошо воспринимается инвесторами, но и ёмкая объективная характеристика нашего экономического, инвестиционного потенциала. С точки зрения издержек, конкурентных преимуществ, донской регион – одно из лучших мест в России для строительства новых заводов и фабрик. Эти конкурентные преимущества мы стараемся сохранять, усиливать и продвигать, чтобы донская экономика становилась ещё более сильной и диверсифицированной».

В частности, уже известно, что 1,1 млрд рублей выделила компания «Рапира» на строительство в Донецке Ростовской области фабрики по выпуску текстильных и махровых изделий.