Новая весенне-летняя коллекция Times of Tune от бренда Roy Robson «воплощает различные эпохи и захватывающие контрасты», сообщается в пресс-релизе компании.

Элементами новой коллекции от модного дома стали костюмы, пиджаки, брюки, плащи, куртки, сорочки, трикотаж, обувь и аксессуары.

Приталенный силуэт линии 2000 Slim в двух моделях по-прежнему занимает важное место в коллекции костюмов от Roy Robson на весну-лето 2017 года: наряду с базовой моделью, здесь предлагается современный костюм с острыми лацканами. Трехмерный мелкий рисунок определяет выбор тканей и интерпретирует тему коллекции Times of Tune. Популярны также клетка и новшество программы приталенных костюмов модельной линии 2000 Slim под названием Separate Suit (пиджак и брюки предлагаются отдельно) для торжественных случаев. Здесь обыгрываются стильные модели пиджака с острыми либо обычными лацканами с гармонирующей по цвету отделкой из темно-серого либо синего атласа. Законченность теме придает жилет для создания смокинга-тройки.

Также в сезоне весна-лето 2017 вареные пиджаки модельной линии 3000 Shape предстают в новом виде – с острыми лацканами, а также в тканях с набивным рисунком. Еще большее внимание уделяется теме Supersoft, прежде всего, в моделях на полуподкладке. Здесь современные, инновационные материалы из трикотажа дополняются модными видами рисунка из тканей. Законченность теме Supersoft придают две модели на подкладке.

Картину новой коллекции брюк от Roy Robson определяют модели типа «пять карманов» и слаксов в модельных линиях Shape и Slim. Слаксы доминируют в коллекции и гармонично вписываются в ее общий облик. Спрос на зауженные слаксы модельной линии Slim постоянно растет. Эта часть коллекции была дополнена новыми моделями. Новый облик коллекции придают специально разработанные для бренда ткани: разноцветные минималистические структуры с эффектами потертости, по-мужски сдержанный набивной рисунок, легчайшие ткани с эффектами, полученными благодаря современным методам покраски в готовом виде.

По аналогии с пиджаками и костюмами, в коллекции сорочек Roy Robson предлагает две модельные линии: Shape и Slim. В будущем сезоне тон задают новые структуры и различные виды мелкого и жаккардового рисунка. Особенно интересны инновационные решения набивного рисунка. Эксклюзивная программа рубашек из чистого льна и сочетаний льна и хлопка является логическим завершением коллекции spring-summer 2017.

«В центре внимания при разработке коллекции от Roy Robson стоит правильное сочетание формы, цвета и силуэта, которое позволяет отдельному элементу стать частью единого гармоничного мира», - говорит Саша Клумпп, креативный директор компании Roy Robson.

Roy Robson ведет свою историю с 1922 года, когда Бруно Кирхес открыл предприятие по пошиву мужских костюмов в Берлине. Сейчас одежду от Roy Robson можно приобрести в странах Европы и мира в монобрендовых магазинах и бутиках. Коллекция Roy Robson в основном состоит из костюмов, пиджаков и брюк. В дополнение компания производит трикотажные изделия, линию верхней одежды и галстуки.

Фотографии предоставлены компанией.