Коллекция сезона весна-лето 2017 от немецкого бренда Roy Robson вышла под девизом Times of Tune, сообщается в пресс-релизе компании.

В коллекцию Модного дома вошли костюмы, пиджаки, брюки, плащи, куртки, сорочки, трикотаж, обувь и аксессуары. Времена новой гармонии находят свое отражение в различных материалах, видах рисунка и методах вязки, сливающихся воедино в летние трикотажные модели.

«В центре внимания при разработке коллекции от Roy Robson стоит правильное сочетание формы, цвета и силуэта, которое позволяет отдельному элементу стать частью единого гармоничного мира», - говорит Саша Клумпп, креативный директор компании Roy Robson.

К базовой программе поло от Roy Robson были добавлены новые модели и варианты цветов и рисунков. Здесь используются различные структуры, полоски и графические жаккарды.

В качестве аксессуаров Roy Robson предлагает широкий выбор галстуков, в составе которых прежде всего используется шелк из итальянского Комо. В коллекции доминируют разнообразный мелкий рисунок в широкой цветовой гамме и однотонные варианты галстуков. Основу шарфов и шейных платков представляют материалы из хлопка.

Головные уборы выполнены в летних цветах. Наряду с вареным льном и перекрашенным хлопком в коллекции встречаются по-мужски грубоватые оптики и цветочный орнамент. Трикотажные хлопковые шапки с самозакручивающимися краями имеют подчеркнуто спортивный вид. Кепки и шляпы составляют основу линейки. Также коллекцию дополняют ремни, обувь, выполненные в единой тематике.

Roy Robson ведет свою историю с 1922 года, когда Бруно Кирхес открыл предприятие по пошиву мужских костюмов в Берлине. Сейчас одежду от Roy Robson можно приобрести в странах Европы и мира в монобрендовых магазинах и бутиках. Коллекция Roy Robson в основном состоит из костюмов, пиджаков и брюк. В дополнение компания производит трикотажные изделия, линию верхней одежды и галстуки.

Фотографии предоставлены компанией.