03.02.2017 01:31

Белорусская фабрика «Ручайка» анонсировала свое участи в выставке Techtextile Russia 2017 в Москве, сообщает пресс-служба компании.

Кобринская прядильно-ткацкая фабрика «Ручайка» планирует стать экспонентом международной выставки технического текстиля и нетканых материалов Techtextile Russia 2017. Мероприятие пройдет в Москве в выставочном комплексе «Экспоцентр» с 20 по 22 февраля. Продукция белорусского предприятия будет демонстрироваться на стенде № А1 в павильоне № 3.

Techtextil Russia 2017 - 9-я международная выставка технического текстиля и нетканых материалов. В рамках события будут представлены технический текстиль, текстиль с покрытием, нетканые материалы, пряжа и синтетические нити, оборудование и технологическое оснащение и др.

В настоящий момент «Ручайка» — единственный в Белоруссии производитель таких импортозамещающих продуктов, как баннерный и тентовый материалы, материал для шахтной вентиляции, кровельная мембрана, материал для гидроизоляции.