27.03.2017 20:48

Руководитель проекта коммерческой службы «Моготекс» Евгения Никитина награждена конкурсом «Женщина года – 2016» в номинации «За лидерство и успешное руководство», сообщает пресс-служба компании.

Чествование победителей республиканского конкурса «Женщина года — 2016» прошло в Минске 18 марта. Наград удостоились 44 участницы в шести номинациях. Дипломом «За лидерство и успешное руководство» отмечена заместитель начальника управления маркетинга, руководитель проекта коммерческой службы «Моготекс» Евгения Никитина.

Всем победителям республиканского конкурса были вручены памятные сувениры производства «Оршанского льнокомбината».









Конкурс «Женщина года» проводится в девятый раз. Его основная задача — отразить высокую роль женщин в современном обществе, их вклад в укрепление семьи, а также социально-экономическое развитие Белоруссии.

Предприятие «Моготекс» основано в 1973 году и акционировано в 2000-ом. Является одним из крупнейших производителей текстильной продукции в Белоруссии и странах СНГ. Выпускает ткани для специальной и форменной одежды, плащевые, подкладочные, декоративные, трикотажные, готовую спецодежду и изделия домашнего текстиля. В состав компании входят ткацкая, отделочная и швейная фабрики, а также производство нетканых текстильных материалов и производство по крашению хлопчатобумажной пряжи.

Фотография с сайта компании.