01.02.2017 07:17

Министр обороны Сергей Шойгу выступил с инициативой о введении единой формы для руководящего состава предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Как пишет «КоммерсантЪ», представители заводов, предприятий и корпораций уже получили требования по внешнему виду формы одежды, в которой они будут принимать участие во всех мероприятиях, проводящихся совместно с военными.

Документы с соответствующими требованиями, по информации издания, начали поступать в военные представительства Минобороны при предприятиях, а оттуда — к генеральным директорам заводов, объединений и корпораций.

Ситуация стала продолжением скандала, когда Минобороны провело единый день военной приемки, в ходе которого военные и представители ОПК докладывали министру об успехах в исполнении оборонного заказа. Во время докладов по видеосвязи военные выступали в форме, главы предприятий надели костюмы, начальники цехов были в свободной одежде, а сотрудники рангом ниже попали в объективы видеокамер в майках.

По словам источника «Ъ» в Минобороны, конструкция предложенной формы схожа с повседневным костюмом для российских военнослужащих (за исключением шлевок и петель для погон в области плечевых швов). Ее предложено сделать в черных тонах. Единый знак руководящего состава выполнен по аналогии с должностными знаками в форме пятиконечной звезды (такая же будет на кепке и левом рукаве). На груди слева будут располагаться государственные награды РФ, знаки отличия Минобороны (предназначенные для ношения без колодок), а также знаки отличия в виде лент на планках, ниже — фамилия и инициалы должностного лица. На груди справа будет плашка с наименованием организации, а на правом плече — нарукавный знак с эмблемой компании.