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Руководителя швейной фабрики в Назрани могут оштрафовать на 500 тыс. рублей за незаконную врезку в газопровод

17.02.2017  07:47

Директор швейной фабрики в городе Назрани Республики Ингушетия санкционировал незаконную врезку в газопровод. В настоящее время ведется доследственная проверка нарушения закона.

Если вина руководителя фабрики будет доказана, сообщает пресс-служба МВД региона, он может быть привлечен к уголовной ответственности за кражу. Данная статья уголовного кодекса предполагает штраф до 500 тысяч рублей, продолжительные принудительные работы либо лишения свободы сроком до шести лет.

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