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Russia Islamic Clothes 2016 прошел в Казани

21.12.2016  02:17

В Казани состоялся двухдневный международный фестиваль мусульманской одежды Russia Islamic Clothes, пишет Islam Today.

В субботу, 17 декабря, в  Казани стартовал международный фестиваль мусульманской одежды Russia Islamic Clothes 2016. Организаторами события выступили ДУМ РТ, Союз мусульманских дизайнеров России и Союз мусульманок России. Из более чем 60, подавших заявки, к участию в конкурсе было допущено десяти дизайнеров-модельеров. Они продемонстрировали повседневную одежду, а также купальники-буркини.

«Лучшим мусульманским брендом» стала Джамиля Салахова за коллекцию «Ясмин», включающую элементы татарского национального костюма.

Остальные модельеры получили дипломы и памятную статуэтку международного фестиваля мусульманской одежды Russia Islamic Clothes 2016.

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