21.12.2016 02:17

В Казани состоялся двухдневный международный фестиваль мусульманской одежды Russia Islamic Clothes, пишет Islam Today.

В субботу, 17 декабря, в Казани стартовал международный фестиваль мусульманской одежды Russia Islamic Clothes 2016. Организаторами события выступили ДУМ РТ, Союз мусульманских дизайнеров России и Союз мусульманок России. Из более чем 60, подавших заявки, к участию в конкурсе было допущено десяти дизайнеров-модельеров. Они продемонстрировали повседневную одежду, а также купальники-буркини.

«Лучшим мусульманским брендом» стала Джамиля Салахова за коллекцию «Ясмин», включающую элементы татарского национального костюма.



Остальные модельеры получили дипломы и памятную статуэтку международного фестиваля мусульманской одежды Russia Islamic Clothes 2016.