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Русская ассоциация фешен-индустрии запускает новый проект для байеров

09.08.2017  08:52

Первая Международная бизнес-платформа Bee-Buyer.ru состоится 27-31 августа 2017 года в Москве, сообщают организаторы.

Как отмечают представители РАФИ, толчком к созданию проекта послужила необходимость решения одного из самых насущных для fashion-ритейла вопросов – налаживание эффективного взаимодействия поставщика и закупщика.

Главная миссия проекта: познакомить российских закупщиков с новыми российскими и европейскими брендами, которые, тем не менее, уже заняли ведущие позиции в своих сегментах. Ожидается, что в платформе примет участие порядка трех десятков компаний из России и стран Европы. Свое присутствие уже подтвердили компании из России, Греции, Германии, Армении, США, Дании и Польши. Посетителями станут байеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Челябинска, Омска, Самары, Ростова-на-Дону, Уфы, Красноярска и других городов.

Место проведения первой Международной бизнес-платформы Bee-Buyer.ru: Москва, Пресненская наб., д. 2, «Афимолл Сити», 6-й этаж.

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