13.02.2017 07:12

Как говорится в сообщении рязанского производителя «Русская кожа», предприятие «Русская кожа Алтай», которая строит в Алтайском крае кожевенный завод, судится с «Комбинатом строительных конструкций», требуя от него выплатить долг по договору поставки.

Сумма задолженности составляет 5,5 млн рублей по договору подряда, кроме того, суд должен принять решение о выплате процентов за пользование чужими денежными средствами, рассчитанными с 30 сентября до момента погашения долга.

Впрочем, сложности с выплатами будет – на комбинате введено конкурсное управление, кроме того, он по суду обязан выплатить задолженность перед Барнаульским аппаратурно-механическим заводом.

Между тем, пишет altapress.ru, в ГК «Русская кожа» называют строительство кожевенного завода в Заринске своим самым значимым инвестпроектом. Однако проект отстает от графика из-за большого количества разрешительных документов, которые нужно получить. Тем не менее, в компании рассчитывали наверстать упущенное время и ввести завод в эксплуатацию во второй половине 2017 года.

Сейчас на сайте ГК «Русская кожа» датой завершения строительства назван декабрь 2017 года. Планируемый объем переработки предприятия – 600 тонн сырья в месяц. Объём выпуска кожевенных материалов: 100 тыс. кв. м в месяц. Предварительная численность работников, занятых на предприятии: 200 чел. В ГК «Русская кожа» входит семь предприятий, главным из них является Рязанский кожевенный завод с полным циклом переработки от сырых шкур до изготовления изделий из кожи.