10.02.2017 07:12

ГК «Русская кожа» из Рязанской области намерена создать современное производство по выпуску меха для обуви и одежды, сообщает Минпромторг. Инвестиции в проект составят порядка 150 млн рублей.

Для проектирования производства была выбрана испанская компания, а изготовлением оборудования для нового завода занимаются производители из Турции, Италии и Испании. Строительство нового производства по переработке овечьей шкуры ведется в Рязани.

Обеспечивать предприятие сырьем должны как российские, так и зарубежные поставщики. Предприятие должно начать работать уже к осеннему сезону.