19.07.2017 07:23

На Алтае в городе Заринске началось строительство нового кожевенного завода. Проект реализует предприятие «Русская кожа». Как пишет «Алтапресс» со ссылкой на заявление директора компании Владимира Сиротина, предприятие планируется запустить в ноябре-декабре следующего года.

Как отметил Владимир Сироткин, последние 20 лет подобные предприятия в России не строились. Наоборот, за это время закрылось 20 кожевенных заводов.

Ранее кожевенный завод в Заринске планировали запустить в эксплуатацию в конце 2017 года, затем сроки сдвинулись на 2018 год. Ориентировочная стоимость проекта — более 1,6 млрд рублей. Из них 1,115 млрд уйдут на строительно-монтажные работы, 411 млн рублей — на приобретение оборудования, 81 млн рублей — на прочие затраты (инженерные сети, коммуникации и т. д.).

Инвестор вложит собственные средства в размере 680 млн рублей. Еще 640 млн рублей планируют занять у Фонда развития моногородов под льготный процент. Компания также заключила договор лизинга со Сбербанком на покупку оборудования на 185 млн рублей. Еще 109 млн рублей составит субсидия по одной из программ поддержки бизнеса от Минпромторга.