16.10.2017 07:03

Минпромторг представил совместный стенд предприятий России на международной выставке Lineapelle 2017 в Милане, которая прошла с 4 по 6 октября. На стенде, в частности, была представлена коллекция осень-зима-2018/19 рязанской компании «Русская кожа», передает rzn.info.

«Посещение Lineapelle позволило рязанскому заводу не только изучить направления модных трендов, продемонстрировать свою коллекцию натуральных кож и меховой овчины, но и успешно провести переговоры с зарубежными партнерами и заключить ряд международных соглашений», - отметили в компании.

За три дня выставочный центр Fieramilano rho посетили около 22 тысяч гостей, зарегистрировано более 1 тысячи 300 экспонентов, 60% из которых - итальянцы. Всего в выставке участвовали 48 стран.