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Рыночная доля «Детского мира» более чем в три раза превышает позиции ближайшего конкурента

19.01.2017  07:11

Как заявил генеральный директор ГК «Детский мир» Владимир Чирахов, комментируя предстоящее IPO сети, группа является бесспорным лидером на специализированном рынке товаров для детей в России – ее рыночная доля более чем в три раза превышает позиции ближайшего конкурента.

Так, за последние три года «Детским миром» были открыты свыше 270 новых магазинов, и, с учетом предварительных результатов за 2016 год, наша выручка росла в среднем на 30% ежегодно, а показатель EBITDA еще более высокими темпами.

По словам Чирахова, стратегия роста группы основана на пяти ключевых факторах: открытии новых магазинов в городах России; расширении платформы интернет-торговли; наращивании сопоставимой (like-for-like) выручки и валовой прибыли на квадратный метр; инвестициях в логистику и постоянном повышении эффективности, нацеленном на рост операционной рентабельности и доходности на вложенный капитал.

Росту прибыльности группы, уверен топ-менеджер, будет способствовать ситуация в секторе: он стабильно развивается, несмотря на сдерживающие факторы в экономике России. Рынок товаров для детей рос в среднем на 8% в год с 2008 года и демонстрировал высокую устойчивость в кризисные годы, в отличие от большинства сегментов розничного сектора. 

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