12.12.2016 14:48

Особенностью российского сетевого рынка детских товаров является неравномерность регионального развития, говорится в сообщении компании.

В результате проведенного Росстатом анализа, за первое полугодие 2016 года оборот розничной торговли детскими товарами в Москве и Санкт-Петербурге снизился на 4% в сравнении с 2015 годом и составил 38% от всего оборота торговли играми и игрушками России. Оборот товаров для Московского региона составил 31% в сравнении с 36% в 2015 году.

Доля региональных рынков в общем объеме розничных продаж играми и игрушками России выросла почти на 15%, в то время как доля Москвы и Санкт-Петербурга уменьшается.

Рост розничных продаж детскими товарами за первое полугодие 2016 года сохранился. Наиболее высокие результаты отмечены в Дальневосточном федеральном округе — на 22%, в Северо-Кавказском и Приволжском — на 10%. В основном увеличение продаж связано с продолжением распространения детских сетей в регионы, увеличением продаж за счет роста количества магазинов и сокращения доли нецивилизованных форматов торговли — рынков, павильонов, киосков.

Отметим, что наибольшие показатели по результатам продаж детских товаров за первое полугодие 2016 года отмечены в следующих регионах: Крымский федеральный округ оборот увеличился на 139%, Карачаево-Черкесская Республика — на 71%, Амурская область — на 64,3%. Высокий темп роста можно отметить в Краснодарском и Хабаровском краях — на 41%, в Тамбовской области — на 35%, в Еврейской автономной области — на 34%, в Магаданской — на 30% и в Челябинской области — на 28%. В Крымском федеральном округе и Краснодарском крае наблюдается прирост детского населения, что способствует росту рынков детских товаров.

АИДТ — некоммерческая организация, объединяющая профессиональное сообщество в сфере разработки, производства, продажи товаров и услуг для детей, создана для консолидации и ускорения темпов развития отрасли в интересах семьи и детства. АИДТ является инициатором разработки и официальным партнером реализации государственной программы «Стратегия развития индустрии детских товаров» и плана по ее реализации до 2020 года в России, подпрограммы «Индустрия детских товаров» государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» правительства РФ.

Фотография предоставлена компанией.