21.12.2016 14:15

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) в конце года приобретет статус саморегулируемой организации, сообщает агентство ТАСС.

Данное решение было принято на прошлой неделе в рамках пресс-конференции АКИТ и Института развития интернета. Двумя месяцами ранее был проведен опрос среди представителей интернет-магазинов и руководителей крупных рынков российской электронной торговли, где 94% опрошенных проголосовали за создание такой саморегулируемой организации.

Сейчас уже происходит процесс оформления документов для получения АКИТ статуса СРО. Следовательно, каждый член ассоциации в 2017 году будет полноценным участником организации, регулирующей рынок интернет-торговли в Российской Федерации.

«Предпосылки для создания СРО в области интернет-ритейла очевидны: сегодня у государства отсутствуют эффективные механизмы регулирования рынка, в то же время, количество недобросовестных игроков растет в геометрической прогрессии (в том числе нелегальная торговая деятельность в мессенджерах, предложения купить дешевле «за наличку»). Защита интересов российского онлайн-ритейла, саморегулирование рынка, досудебная блокировка недобросовестных интернет-ресурсов, борьба с контрафактной продукцией — вот лишь часть первоочередных задач, которые ставит перед собой СРО. Помимо защиты отечественных интернет-продавцов, организация также будет отстаивать интересы покупателей — комитет по рассмотрению обращений и урегулированию конфликтов в досудебном порядке сможет решать спорные ситуации, возникающие между продавцами и потребителями. Подача претензий будет осуществляться при помощи электронной площадки, разработанной АКИТ», — рассказал президент АКИТ Алексей Федоров.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) основана в 2012 году. В цели союза входит установление добросовестных принципов конкуренции, создание зоны безопасного сервиса для клиентов на рынке электронной коммерции и сокращение доли серого рынка. Членами АКИТ являются: Ozon, Enter, lamodа, Media Markеt, OTTO Group Russia, re:Store, «220 Вольт», «М.Видео», «Связной», «Спортмастер», «Эльдорадо», «Юлмарт», «Холодильник.ру», KupiVip, Chicco, «Детский мир» и др.