07.11.2017 07:18

Как говорится в сообщении обувной компании «Спартак», в сезоне весна-лето 2017 года ее выручка выросла на 40% в годовом сопоставлении и составила 244 млн рублей.

Такой результат, подчеркнули в компании, был достигнут, несмотря на крайне неблагоприятные погодные условия и общее сокращение покупательского спроса, обувная сеть «Спартак» продолжает укреплять свои позиции. Кроме того, в период с марта по август входной трафик магазинов сети относительно прошлого года вырос на 30%.

Ключевую роль в повышении интереса покупателей сыграла новая ассортиментно-ценовая политика, уверены в «Спартаке». Был существенно расширен ассортимент весенне-летней обуви, введены новые категории товара, ранее не представленные в сети. В рамках активной маркетинговой политики покупателям регулярно предлагались новые привлекательные акции на сезонную продукцию. В результате компании удалось не только удержать традиционную возрастную аудиторию, но и привлечь более молодых покупателей.

Среди других причин – развитие сети (в течение весенне-летнего сезона 2017 года было открыто четыре новых магазина), повышение сервиса для покупателей (внедрение продаж в рассрочку, работа с программами «Халва» и «Совесть» и др.).

Сеть обувных магазинов «Спартак» насчитывает 60 магазинов в 8 регионах России. Является фирменной розничной сетью обувной фабрики «Спартак» (Казань), основанной в 1916 году.