25.07.2017 21:30

Сайт фабрики одежды из Новосибирска «Синар» был взломан при атаке хакеров, сообщает «РБК».

Сайт новосибирской фабрики «Синар» был взломан вечером 24 июля. Представители компании сообщили, что сегодня, в 10 утра корректная работа ресурса была восстановлена. Ранее, при попытке зайти на страничку компании, посетители видели баннер «Сайт закрыт по запросу правоохранительных органов» и эмблему МВД. Всем клиентам компании рекомендовалось обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Контакты полиции были указаны действующие.

«Ни одна из ведомственных служб не подтвердила своей причастности к этому баннеру. Наши партнеры, занимающиеся хостингом сайта, позже подтвердили, что это был взлом. Мы обратились в налоговую службу для получения подтверждения, что дополнительных претензий к нам не имеют. Как только мы получим официальное подтверждение, мы его опубликуем», — прокомментировала ситуацию и.о. руководителя отдела рекламы и связей с общественностью компании Алена Денещик.

«Синар» — производственная компания, основанная в 1921 году. Представляет три полноценные коллекции мужской, женской и школьной одежды в год. На сегодняшний день входит в топ-10 крупнейших российских предприятий швейной отрасли. Фирменная розничная сеть насчитывает более 30 магазинов в десяти городах России. Производство мужской и женской верхней одежды, делового ассортимента «Синар» расположено в Новосибирске.