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Самая низкая зарплата в Башкирии у работников сферы в производства кожи и обуви

02.05.2017  07:11

Согласно данным Башстата, самая низкая зарплата в Башкирии у работников сферы в производства кожи и обуви – в среднем она составляет 11 868 рублей.

В текстильном и швейном производстве показатель составлет15 788 рублей. Самую высокую заработную плату в республике получают нефтяники — в среднем 69 442 рублей.

По предварительным данным, пишет UfacityNews.ru, в 2016 году среднемесячная зарплата в регионе составляла 27 820 рублей.

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