|
|
Самая низкая зарплата в Башкирии у работников сферы в производства кожи и обуви
02.05.2017 07:11
Согласно данным Башстата, самая низкая зарплата в Башкирии у работников сферы в производства кожи и обуви – в среднем она составляет 11 868 рублей.
В текстильном и швейном производстве показатель составлет15 788 рублей. Самую высокую заработную плату в республике получают нефтяники — в среднем 69 442 рублей.
По предварительным данным, пишет UfacityNews.ru, в 2016 году среднемесячная зарплата в регионе составляла 27 820 рублей.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте