Кампания «Серьезный путешественник» от Samsonite создана в сотрудничестве с агентством Ранкина, сообщается в пресс-релизе бренда.

Новая рекламная кампания Samsonite состоит из динамичного видео-ролика и серии оригинальных фотографий. Над ее концепцией работали известный фотограф Джон Ранкин Уоделл (Rankin) и команда его креативного агентства The Full Service. Рекламная кампания Samsonite 2017 Travel предназначена для того, чтобы «привнести немного неординарности и веселья в индустрию багажа».

Для участия в новой рекламной кампании Samsonite Ранкин и его команда пригласили группу из 9 авторитетных профессионалов из разных сфер: танцоры, модные блогеры, диджеи, актеры и актрисы, предприниматели. Каждый из них не только имеет свою вдохновляющую историю успеха, но, прежде всего, они серьезно относятся к путешествиям.

Ранкин (Rankin): «Команда The Full Service захотела сделать акцент на ярких личностях, которые действительно пользуются багажом Samsonite. Мы решили отойти от стандартных постановочных сцен в кадре и съемки чемоданов в отдаленных местах. Главное, чего мы хотим от багажа – это надежность и простота в использовании. Именно эти качества позволяют нам в полной мере наслаждаться поездками, будь то важные командировки или долгожданный отпуск. Я путешествую около 3-х месяцев в году и могу лично поручиться за этот багаж. Samsonite сделали мою жизнь намного легче!»

Лотте Де Вриз (Lotte De Vreese), Директор направления SamsoniteTravel: «С помощью нашей кампании 2017 «Серьезный путешественник» мы расширили границы традиционной рекламы через наш аутентичный контент и актерскую игру. Мы предлагаем потребителю окунуться в наш мир, чтобы он на личном опыте смог ощутить все преимущества инноваций чемоданов Curv: как они могут скрасить путешествие, благодаря своей легкости и прочности. В этой рекламной кампании мы сосредоточили свое внимание на талантливой группе людей, каждый из которой, в первую очередь, заядлый путешественник. Наши герои – люди, которые все время путешествуют: мужчины и женщины разных возрастов и профессий. Ранкин и команда The Full Service четко поняли наши потребности и сумели создать вдохновляющую и мощную историю, которая действительно имеет мощный эффект воздействия».

Компания Samsonite, основанная в 1910 году, является мировым лидером в производстве предметов багажа. Модельный ряд Samsonite включает также: бизнес-коллекции, товары для детей, коллекции в стиле casual и аксессуары.

ООО «Самсонайт», основанное в апреле 2007 года, является дочерним предприятием Samsonite. В настоящее время компания представлена в 40 фирменных салонах, 28 из которых расположены в Москве и Санкт-Петербурге и 12 — в крупных региональных центрах, таких как Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Белгород, Воронеж, Рязань и Новосибирск. В портфеле компании представлены следующие бренды: Samsonite, American Tourister, High Sierra и Hartmann.

Видео предоставлено компанией.