Бренд Samsonite представил женскую коллекцию сезона весна-лето 2017, сообщается в пресс-релизе компании.

В коллекции Move 2.0 Secure от Samsonite ключевой акцент сделан на безопасности личных вещей. Регулируемые ручки в Move 2.0 Secure дополнены прочными стальными регуляторами, а множество внутренних карманов застегиваются на серебряные молнии. Застежка внешнего кармана «замаскирована» дополнительной прострочкой на ткани. Для важных документов предусмотрен внутренний карман из «умного» материала с возможностью блокировки кражи персональных данных RFDI.

В этом сезоне Samsonite обновил коллекцию сумок Move 2.0. Дизайнеры бренда расширили палитру цветов и модельный ряд. Как и прежде, каждая сумка изготовлена из 100% нейлона с дополнительными деталями из никеля.

Линейка Karissa выполнена из легкого износоустойчивого нейлона. Цветовая палитра состоит из черного, светло-коричневого, небесно-голубого. В коллекцию вошли: сумка-мешок, вместительный шоппер, рюкзак, компактная сумка-мессенждер и классические сумки через плечо разных размеров.

Чемодан Karissa Biz представлен в черном, темно-синем и ярко-красном цветах; оснащен 4-мя подвижными колесиками и передним карманом на молнии.

Компания Samsonite, основанная в 1910 году, является мировым лидером в производстве предметов багажа. Модельный ряд Samsonite включает также: бизнес-коллекции, товары для детей, коллекции в стиле casual и аксессуары.

ООО «Самсонайт», основанное в апреле 2007 года, является дочерним предприятием Samsonite. В настоящее время компания представлена в 40 фирменных салонах, 28 из которых расположены в Москве и Санкт-Петербурге и 12 — в крупных региональных центрах, таких как Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Белгород, Воронеж, Рязань и Новосибирск. В портфеле компании представлены следующие бренды: Samsonite, American Tourister, High Sierra и Hartmann.

Фотографии предоставлены компанией.