Новый флагман итальянского бренда Santoni открылся в торговом центре Bal Harbour Shops, сообщается в пресс-релизе компании.

Модное пространство пополнило ряды флагманских бутиков Santoni на Виа Монтенаполеоне в Милане и Мэдисон Авеню в Нью-Йорке.

«Bal Harbour — идеальная локация, его аудитория — люди, выбирающие роскошь. Открытие флагмана состоялось 1 декабря 2016 года, в это же время началась международная ярмарка современного искусства Art Basel, которая считается самым престижным и посещаемым мероприятием в мире арта», — прокомментировал Джузеппе Сантони, президент компании и сын основателя Модного дома.

Бутик в Bal Harbour стал вторым на счету Santoni в США — он спроектирован по специальному линейному дизайну Патриции Уркиолы. Пространство разделено на две зоны: мужскую и женскую. В центре расположен круглый стол из декоративного материала «Травертин». Отделка стен яркой оранжевой тканью создает уютную атмосферу. Цветовая палитра — теплая и элегантная — варьируется от охры до кофейных оттенков.

Иллюзия простора достигается благодаря использованию специального бронзового стекла, которое рационально интегрировано в строгий геометрический дизайн. В интерьере используются натуральные материалы: полированные панели из ореха и «паутина» из меди. Яркий акцент — уникальная люстра, изготовленная эксклюзивно для Santoni. Декор завершают стулья Silver Lake в оранжевых и желтых оттенках и зеленые пуфы с каретной стяжкой — предметы интерьера от бренда Moroso окрашены вручную лучшими мастерами Santoni.

В магазине представлены: популярные двойные монки — для мужчин, классические лодочки, босоножки, мюли — для женщин.

Santoni — итальянская компания по производству обуви и аксессуаров ручной работы класса «люкс». Это семейный бизнес, которым сейчас руководит уже второе поколение итальянского семейства Сантони. Андреа Сантони основал компанию в 1975 году со своей супругой Розой. Компания на сегодняшний день помимо обуви производит сумки, кошельки, ремни и другие изделия.

Фотографии предоставлены компанией.