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Саратовские швейные фабрики надеются на льготные кредиты

22.03.2017  06:48

Как заявила министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова, в случае принятия изменений в законодательство, изменяющих квалификацию предприятий легпрома из крупного бизнеса в средний, компании сектора смогут воспользоваться мерами господдержки. В их числе дешевые кредиты, гарантии по займам.

Согласно предложениям Минэкономразвития, предприятия легкой промышленности с численностью работников больше 250 человек могут быть переквалифицированы из крупного бизнеса в средний. 

«Экономика этой отрасли такова, что при относительно небольшом обороте существует необходимость привлечения достаточно большого штата производственного персонала. То есть этот бизнес дает большое число рабочих мест, но при этом в некоторые сезонные моменты буквально балансирует на нулевых отметках. Ему необходимы особые условия, которые позволят отрасли стать полновесным драйвером роста. В нашем регионе есть предприятия «Легпромресурс», «Балтекс», швейная фабрика «Элит» - это те компании, которые, уверена, оценят эффект от перехода в сегмент среднего бизнеса. Причем мы надеемся, что такой подход будет в дальнейшем распространен и на другие подобные сферы - например, сельское хозяйство, деревообработку и другие», - сказала Швакова.

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