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«Саратовводоканал» выплатит более 2 млн рублей за ущерб причиненный магазину одежды

20.01.2017  21:05

В качестве компенсации ущерба от коммунальной аварии «Саратовводоканал» заплатит индивидуальной предпринимательнице более 2 млн рублей. Информация об этом размещена в картотеке дел Арбитражного суда.

Арбитражный суд Саратовской области в конце декабря 2016 года частично удовлетворил иски «Николь-Бутик» и индивидуальной предпринимательницы Ирины Башкировой к компании «Саратовводоканал». Предметом разбирательства стала коммунальная авария, произошедшая в 2013 году. В результате порыва магистрального трубопровода холодной воды произошло затопление подвального помещения, от которого пострадали товары: одежда и обувь. Экспертиза оценила стоимость утраченного имущества в 4,2 млн руб.

Согласно решению суда, с предприятия «Саратовводоканал» в пользу Ирины Башкировой взыскано 2,05 млн рублей. Такую же сумму индивидуальной предпринимательнице обязана выплатить «Первая Волжская Жилищно-эксплуатационная компания».

Фирма «Николь-Бутик», которой принадлежит помещение, получила компенсацию ремонта.

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