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«Саратовводоканал» выплатит более 2 млн рублей за ущерб причиненный магазину одежды
20.01.2017 21:05
В качестве компенсации ущерба от коммунальной аварии «Саратовводоканал» заплатит индивидуальной предпринимательнице более 2 млн рублей. Информация об этом размещена в картотеке дел Арбитражного суда.
Арбитражный суд Саратовской области в конце декабря 2016 года частично удовлетворил иски «Николь-Бутик» и индивидуальной предпринимательницы Ирины Башкировой к компании «Саратовводоканал». Предметом разбирательства стала коммунальная авария, произошедшая в 2013 году. В результате порыва магистрального трубопровода холодной воды произошло затопление подвального помещения, от которого пострадали товары: одежда и обувь. Экспертиза оценила стоимость утраченного имущества в 4,2 млн руб.
Согласно решению суда, с предприятия «Саратовводоканал» в пользу Ирины Башкировой взыскано 2,05 млн рублей. Такую же сумму индивидуальной предпринимательнице обязана выплатить «Первая Волжская Жилищно-эксплуатационная компания».
Фирма «Николь-Бутик», которой принадлежит помещение, получила компенсацию ремонта.
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