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SAS: Целевой маркетинг и точечная работа с покупателями в России развиты слабо

03.02.2017  06:54

Компания SAS совместно с отраслевым порталом New-retail и профессиональным сообществом CRM Solutions опубликовала итоги исследования, согласно которому, в российском ритейле слабо развиты целевой маркетинг и точечная работа с покупателями.

Так, говорится в обзоре, только 20% российских ритейлеров разрабатывают точечные программы лояльности, адресованные узким группам потребителей, а лишь 11% сетей делают индивидуальные предложения своим покупателям.

Чтобы нивелировать спад и продажах, ритейлеры предлагают различные акции и программы лояльности, и, что важно, потребители в них заинтересованы. Специальные предложения при этом в большинстве случаев носят массовый характер, то они создаются и проводятся без какой-либо сегментации. Так, в 76% сетей действуют предложения, которые адресованы всем посетителям. Еще 23% ритейлеров используют деление на большие возрастные и гендерные группы, а 9,2% сегментируют по покупательской способности («стандарт» и «премиум»). Только 20% разрабатывают точечные предложения для узких групп и лишь 11% делают индивидуальные предложения.

В основном проводящиеся акции прямо или косвенно связаны со снижением цен. 61% ритейлеров уменьшают цену на товар, который плохо продается, 51% - на позиции, которые поступают от поставщика по сниженной цене. Еще 44% запускают продажи в комплекте по принципу «получи второй (третий) товар бесплатно», 21,7% - дешевле продают товары с истекающим сроком годности.

Чтобы донести до потребителей информацию об акциях, ритейлеры используют несколько разных каналов одновременно. Самым популярным из них стали соцсети – их задействуют 53% участников опроса. Широко применяются sms-рассылка (50%), email-рассылка (50%), буклеты (45%). А вот доля теле- и радиорекламы относительно невысока – ее используют около 24% ритейлеров.

SAS – частная IT-компания, специализирующаяся на разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики.

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