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Сбербанк и китайская Alibaba Group создадут общую компанию в сфере онлайн-ритейла

20.01.2017  07:13

Крупнейший российский банк и китайская Alibaba Group намерены создать совместное предприятие, которое будет развивать онлайн-торговлю.

Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники, предприятие будет создано уже в первой половине текущего года, оно будет зарегистрировано как российское юридическое лицо.

Российской стороне в СП достанется «не менее 50%», она же будет осуществлять основные финансовые вливания в развитие новой компании. От Alibaba потребуется опыт и связи для развития. «Речь идет о создании компании стоимостью в несколько миллиардов долларов, которая станет крупнейшим игроком на рынке трансграничной интернет-коммерции в России и ряде других стран», пишет издание.

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