02.03.2017 23:58

Бренд Forward выступил официальным экипировщиком сборной России на III зимних всемирных военных играх в Сочи, сообщает пресс-служба компании.

Презентация формы сборной России для всемирных военных игр, а также одежды судей и волонтеров прошла в Москве 20 февраля. Сами состязания состоялись в Сочи, стартовав 22 февраля и завершившись 28 февраля. Разработкой всей экипировки занималась компания Forward.

На презентации присутствовали такие спортсмены как Светлана Хоркина, Софья Великая, Светлана Ишмуратова, Алексей Воевода и президент Федерации военно-тактических игр — Михаил Галустян.

Парадный костюм из комплекта формы для всемирных военных игр можно приобрести в фирменных магазинах Forward и в интернет-магазине компании.









Компания «Форвард» с 2003 года является официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России. При партнерстве с Центром экипировки Forward ежегодно экипирует спортсменов более 200 сборных России по 60 видам спорта, а также паралимпийскую сборную России.

Фотографии с сайта компании.