10.02.2017 07:11

Сегодня, 10 февраля 2017 года, на Московской бирже начинаются торги акциями «Детского мира», говорится в сообщении российского торговой площадки.

Бумаги будут торговаться под тикером DSKY, они включены в первый (высший) уровень котировального списка Московской биржи.

«Ставка обеспечения по акциям компании будет установлена в размере 100%, с акциями будет возможно заключение сделок «короткие продажи». Во всех режимах торгов сделки заключаются в рублях РФ, в режиме торгов репо с акциями сделки заключаются в рублях РФ, долларах США и евро», - говорится в сообщении.

Цена первичного публичного предложения акций «Детского мира» на Московской бирже составляет 85 рублей, рыночная капитализация компании на момент торгов - 62,8 млрд рублей. Размещение, пишут «Ведомости», прошло по нижней границе ценового диапазона – 85 руб. за акцию, общий объем предложения акций инвесторам составил приблизительно 21,1 млрд руб. в случае полного исполнения опциона дополнительного размещения или приблизительно 18,4 млрд руб., не включая опцион дополнительного размещения.

Организаторы изначально ориентировали инвесторов на цену акции «Детского мира» в 85–105 руб., но накануне закрытия книги заявок сузили ориентир. По словам собеседников «Ведомостей», в ходе сбора заявок спрос в 1,5 раза превысил предложение. Однако большая часть заявок была по минимальной цене предложения.