11.04.2017 07:09

Интернет-магазин sela.ru начал сотрудничество с фулфилмент-провайдером eSolutions, говорится в сообщении одежного ритейлера.

Сотрудничество двух компаний должно привести к тому, что покупать одежду, белье и аксессуары онлайн на сайте ритейлера станет проще и удобнее. Например, доставка станет дешевле и быстрее. Заказ можно получить любым подходящим способом: через курьера, Почту России, забрать в постамате или в пункте выдачи. Доставка по Москве возможна уже на следующий день после заказа.

При выборе курьерской доставки у покупателей будет возможность примерить вещи перед покупкой и сразу вернуть то, что не подошло (о доступности услуги в регионе можно узнать при формировании корзины). Кстати, процедура возврата при всех остальных способах доставки тоже упростилась – теперь стоимость возвращенных товаров можно будет получить переводом на указанное имя (раньше нужно было обязательно указывать расчетный счет и другие реквизиты).

Фотография предоставлена компанией.