Новости
НачалоНовостиSela открыла четвертый магазин в Омске
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Рейтинг@Mail.ru

Sela открыла четвертый магазин в Омске

20.04.2017  17:08

Магазин собственной розницы Sela площадью 326 кв. м. открылся 14 апреля в омском торговом центре «Мега», сообщает компания.

Это четвертый по счету магазин в городе. До этого Sela была представлена в ТД «Любинский», ТЦ «Континент» и ТЦ «Каскад».

В ассортименте магазина представлены женские, мужские и яркие детские коллекции.

Как отмечают представители Sela, Омск – перспективный для развития регион, поэтому открытия магазинов там так важны для компании.

В ближайшее время в планы Sela входит открытие магазинов в Челябинске, Воронеже и Новосибирске.

Sela — это одежда стиля casual для всей семьи. Компания основана в 1991 году.

Фотография предоставлена компанией.

Просмотров: 38
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1285 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте