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Sela открыла четвертый магазин в Омске
20.04.2017 17:08
Магазин собственной розницы Sela площадью 326 кв. м. открылся 14 апреля в омском торговом центре «Мега», сообщает компания.
Это четвертый по счету магазин в городе. До этого Sela была представлена в ТД «Любинский», ТЦ «Континент» и ТЦ «Каскад».
В ассортименте магазина представлены женские, мужские и яркие детские коллекции.
Как отмечают представители Sela, Омск – перспективный для развития регион, поэтому открытия магазинов там так важны для компании.
В ближайшее время в планы Sela входит открытие магазинов в Челябинске, Воронеже и Новосибирске.
Sela — это одежда стиля casual для всей семьи. Компания основана в 1991 году.
Фотография предоставлена компанией.
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