Магазин собственной розницы Sela площадью 326 кв. м. открылся 14 апреля в омском торговом центре «Мега», сообщает компания.

Это четвертый по счету магазин в городе. До этого Sela была представлена в ТД «Любинский», ТЦ «Континент» и ТЦ «Каскад».

В ассортименте магазина представлены женские, мужские и яркие детские коллекции.

Как отмечают представители Sela, Омск – перспективный для развития регион, поэтому открытия магазинов там так важны для компании.

В ближайшее время в планы Sela входит открытие магазинов в Челябинске, Воронеже и Новосибирске.

Sela — это одежда стиля casual для всей семьи. Компания основана в 1991 году.

Фотография предоставлена компанией.