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Sela открыла новые магазины в Ярославле, Сочи и Саранске

28.12.2016  00:51

Компания Sela сообщает об открытии трех собственных магазинов в Ярославле, Сочи и Саранске.

24 декабря собственный магазин компании Sela с площадью 320 кв. м. открылся в торговом центре «Вернисаж» в Ярославле.

25 декабря первый свой магазин компания открыла в Саранске в ТЦ «Рио» с площадью 327,6 кв. м. и второй собственный розничный магазин – в Сочи ТЦ ЦУМ с площадью 327 кв. м.

В планах Sela до конца в 2016 года открыть еще один магазин в Москве в ТЦ «Калейдоскоп».

Sela — это одежда стиля casual для всей семьи. Компания основана в 1991 году.

Фотография предоставлена компанией.

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