Новые собственные розничные магазины Sela открылись в воронежском ТЦ «Арена» и новосибирском ТЦ «Мега», сообщается в пресс-релизе компании.

Открытие воронежского магазина Sela площадью 293 кв. м. состоялось 27 апреля. Он стал пятым собственным розничным магазином Sela в городе.

Новосибирская Sela площадью 348 кв. м. открылась 28 апреля.

В ближайшее время Sela планирует открытие магазинов в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Sela — это одежда стиля casual для всей семьи. Компания основана в 1991 году.

Фотография предоставлена компанией.