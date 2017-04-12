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Sela открыла новый магазин в Екатеринбурге
13.04.2017 10:07
Магазин собственной розницы Sela площадью 444,6 кв. м. открылся 12 апреля в екатеринбургском торговом центре «Радуга», сообщает компания.
В ассортименте большого магазина в Екатеринбурге есть женские, мужские и детские коллекции.
Представители Sela отмечают, что Екатеринбург – перспективный для развития регион, поэтому открытия магазинов там так важны для компании.
В ближайшее время в планы Sela входит открытие магазинов в Омске, Челябинске, Воронеже и Новосибирске.
Sela — это одежда стиля casual для всей семьи. Компания основана в 1991 году.
Фотография предоставлена компанией.
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