Sela открыла новый магазин в Екатеринбурге

Магазин собственной розницы Sela площадью 444,6 кв. м. открылся 12 апреля в екатеринбургском торговом центре «Радуга», сообщает компания.

В ассортименте большого магазина в Екатеринбурге есть женские, мужские и детские коллекции.

Представители Sela отмечают, что Екатеринбург – перспективный для развития регион, поэтому открытия магазинов там так важны для компании.

В ближайшее время в планы Sela входит открытие магазинов в Омске, Челябинске, Воронеже и Новосибирске.

Sela — это одежда стиля casual для всей семьи. Компания основана в 1991 году.

Фотография предоставлена компанией.