Фэшн-ритейл Sela сообщает об открытии собственных розничных магазинов в Орле и Великом Новгороде.

17 декабря собственный магазин Sela площадью 298,6 кв. метров открылся в Орле в ТЦ «Гринн» по адресу: Кромское шоссе, д. 4. А 18 декабря еще один свой магазин с площадью 378 кв. метров компания открыла в Великом Новгороде в ТЦ «Мармелад» по адресу: ул. Ломоносова, д. 29.

В двух магазинах представлены полноценные коллекции бренда с широким ассортиментом мужских, женских и детских вещей.

В планах Sela до конца 2016 года открыть еще четыре магазина — в Ярославле, Москве, Сочи и Саранске.

Sela — это одежда стиля casual для всей семьи. Компания основана в 1991 году.

Фотографии предоставлены компанией.