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Sergey Sysoev презентовал коллекцию сезона весна-лето 2018 на Неделе моды в Москве

07.11.2017  12:00

Показ новой коллекции от Sergey Sysoev состоялся на подиуме московской Недели моды 26 октября, сообщает пресс-служба бренда.

Напомним, дизайнер Сергей Сысоев — член Ассоциации высокой моды и прет-а-порте России (2006), член международной ассоциации «Союз дизайнеров» (1997), создатель бренда Sergey Sysoev (1996) и второй линии марки Sysoev (2010), лауреат премий Fashion TV, Puretrend, «Tиссура», Кубок мэра Москвы, Glent in mirror.

Фотографии предоставлены компанией.

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