26.01.2017 07:09

Коллектив Серпуховского текстильно-швейного объединения «Пролетарий» направило Владимиру Путину и ряду чиновников открытое письмо с жалобой на действия «Мосэнергосбыта» и Московской объединенной электросетевой компании.

Ниже представлен текст обращения, размещенный на известном портале общественных петиций change.org.

В самый канун нового 2017-года полуторатысячный трудовой коллектив Серпуховского текстильно-швейного объединения «Пролетарий» остался без работы, а как следствие, без средств существования. Закрытие заводов и фабрик в нашей стране в последние годы стало делом привычным. Но данный случай является уникальным!

Градообразующее швейное объединение, выпускающее продукцию, не имеющую мировых аналогов, поставлено на грань банкротства не по причине экономического кризиса, а по прихоти «Мосэнергосбыта» и Московской объединенной электросетевой компании!

Начиная с 2013 года энергетики ведут планомерную компанию по уничтожению производственного предприятия, используя при этом законные и полузаконные методы и средства.

А именно:

· В июне 2014 года «Мосэнергосбыт» в одностороннем порядке расторгает договор и прекращает поставку электричества предприятию. Фабрика останавливается, и 1 500 сотрудников предприятия уходят в вынужденный отпуск на целый год.

· Монополисты «Мосэнергосбыта» и МОЭСК на протяжении целого года всячески затягивали процесс заключения нового договора на поставку электричества.

· В июле 2015 года МОЭСК предъявляет финансовые требования по «бездоговорному потреблению», что «позволяет» электросетевой компании рассчитывать оплату не по показаниям счетчиков, а по «золотой жиле» - сечению кабеля. Вынуждая оплачивать сумму, в несколько раз превышающую фактическое потребление (это при неработающей, остановленной фабрике в период перезаключения договора на знергоснабжение!). Таким образом, был выставлен счет на 222 млн руб., который сопоставим со стоимостью всего вместе взятого предприятия, а так же эквивалентен 27 годам затрат на электричество, в лучшие годы работающего предприятия.

· В 2016 году суд первой инстанции отклонил иск энергетической компании в полном объеме. Казалось бы, справедливость и закон восторжествовали?! Но уже 13 декабря 2016 года Десятый Арбитражный суд Московского округа судьями Э.С. Миришовым, М.В. Игнахиной, С.В. Мальцевым не просто отменяет решение первой инстанции, а сразу, без рассмотрения по существу, принимает дополнительные доказательства. И выносит судебный акт об удовлетворении интересов МОЭСКа в полном объеме. Право сильной руки в действии!

В результате фабрика с более чем вековой историей поставлена на грань уничтожения. Работники, чьё благополучие и благополучие их семей, целиком и полностью зависят от градообразующего предприятия, практически выброшены на улицу! Учитывая тяжелое положение на рынке труда, надежды на трудоустройство у них очень призрачны. Целый поселок городского типа поставлен на грань выживания. Точнее, уже за грань выживания!

Стремление МОЭСК получить сверх прибыль любой ценой понятно. Как говорится: бизнес, ничего личного. Понятно, что сама фабрика МОЭСК не нужна. Но фабричные корпуса можно снести, современное швейное оборудование распродать по цене металлолома. Ведь дорогая подмосковная земля – это совсем другое дело! На нее всегда найдутся покупатели. И можно будет снова получить прибыль! А за оставшихся без средств существования рабочих и их семьи МОЭСК не отвечает!

Производственное предприятие «Пролетарий» с 2012 по 2015 год практически полностью было модернизировано и оснащено новейшим текстильным оборудованием. Фабрика аккредитована ВПК РФ для выполнения государственных и оборонных заказов, а в отрасли текстильной промышленности Министерством промышленности и торговли присвоен статус «Особой социальной и промышленной значимости». Уникальный трудовой коллектив, созданный за десятилетия: многие из специалистов прошли обучение, за счет предприятия за рубежом, участие в инновационных разработках для Военно-промышленного комплекса в рамках программ «Ратник» и «Ратник-3», все это может остановиться, исчезнуть, стать никому не нужным, а значимая часть производимой продукции снова будет закупаться за рубежом.

И вот в то время, когда президент и правительство России предпринимают всевозможные меры для сохранения существующих рабочих мест и создания новых, пытаются создать условия для увеличения самозанятости граждан, в это самое время некоторые предприимчивые деятели, используя в личных интересах фактически государственные ресурсы, разоряют и поглощают фундамент экономики страны - реальный сектор – промышленное производство. Ни мало не беспокоясь ни о возможном ухудшении социальной обстановки, ни об уменьшении налоговых отчислений в местный бюджет.

Едва ли Законы Российской Федерации не логичны, а Законодатель предусматривал возможность злоупотребления правом и произвольную интерпретацию Российского права в интересах «рейдеров» от энергетики. Целью, которых, в данном, конкретном случае, является не деятельность в интересах страны, а извлечение сиюминутной сверх выгоды.

Законы России - для граждан России. Наше государство - для народа. И мы вправе рассчитывать на честное и справедливое государство.

Поэтому мы обращаемся к Вам с просьбой:

- проверить и дать правовую оценку законности и разумности действий ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».

- разобраться в сложившейся ситуации и остановить уничтожение действующего российского производственного предприятия, имеющего большую и славную вековую историю.