18.05.2017 06:58

Арбитражный суд Московского округа подтвердил обязанность компании «Китеж», владеющей имуществом швейного объединения «Пролетарий», в Серпуховском районе Московской области, выплатить 222 млн рублей за бездоговорное электропотребление.

В настоящее время на банковские счета и объекты недвижимости компании «Китеж», к которому перешло имущество швейной фабрики, наложен арест, сообщает издание «Ока-Информ».

Суд установил, что в период с 1 июня 2014 года по 21 мая 2015 года предприятие в отсутствие договора энергоснабжения осуществляло незаконное потребление электроэнергии. Ранее компания «Мосэнергосбыт» расторгла договор энергоснабжения с СТШО «Пролетарий» в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате электроэнергии. О расторжении договора потребитель был своевременно уведомлен.