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Сеть Carlo Pazolini провела ребрендинг
14.04.2017 06:51
Сеть обувных магазинов Carlo Pazolini провела ребрендинг, изменив логотип и адрес интернет-сайта для восстановления после финансовых проблем.
Ранее к обувной сети был подан ряд исков от Автоторгбанка, которому владелец компании Илья Резник должен 660,3 млн рублей, а за ним – от Альфа-банка — ему ритейлер задолжал 860 млн рублей. С августа 2016 года процедура наблюдения введена в фирме «Анта», которой принадлежит бренд Carlo Pazolini. По информации RNS, в ходе разбирательств товарный знак Carlo Pazolini оказался в залоге у одного из кредиторов.
Сейчас сеть пытается восстановить утерянные позиции. В рамках ребрендинга компания вдвое сократила название и теперь работает под брендом Pazolini.
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